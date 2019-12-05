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Hatay Büyükşehir Belediyespor, grubu lider tamamladı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu’nun son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Rus temsilcisi Enisey’i 92-86 yenerek grubu lider olarak tamamladı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nun son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Rus temsilcisi Enisey'i 92-86 yenerek grubu lider olarak tamamladı.




Salon: Antakya


Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Nataşa Dragojevic (Karadağ)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 2, Marica Gajicx 24, İdil Türk, Haley Petersx 22, Regan Magarityx 23, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Hind Ben Abdulkader 16, Tuğba Oral 2


WBC Enisey: Sabina Abaidullina 15, Daria Kolosovskaia 19, Ekaterina Kiryanova 5, Alexsandra Marchenkova 13, Kyara Linskens 6, Aleksandra Tarasova, Danielle Mc Cray 13, Sigrid Elisabeth Koizar 15


1. Periyot: 25-19 (Hatay lehine)


Devre: 48-47 (Hatay lehine)


3. Periyot: 72-67 (Hatay lehine)

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