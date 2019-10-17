Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk’i 79-71 yendi.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i 79-71 yendi. Diğer yandan mücadele scoreboard arızası dolayısıyla 1 saat 15 dakika geç başladı.
Salon: Antakya
Hakemler: Zoron Mitrovski (Makedonya), Charalampos Karakatssounis (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 3, Gajic 18, Peters 17, Magarity 15, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdulkaderx 23, Tuğba Oral
Tsmoki-Minsk: Vabishchevich 13, Murauskaya 8, Rybalka, Theriot 7, Stsiapanava, Hasper 21, Chidom 14, Bartakova 8
1. Periyot: 18-24 (Minsk lehine)
Devre: 34-45 (Minsk lehine)
3. Periyot: 61-56 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)