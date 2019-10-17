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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk’i 79-71 yendi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i 79-71 yendi. Diğer yandan mücadele scoreboard arızası dolayısıyla 1 saat 15 dakika geç başladı.



Salon: Antakya


Hakemler: Zoron Mitrovski (Makedonya), Charalampos Karakatssounis (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 3, Gajic 18, Peters 17, Magarity 15, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdulkaderx 23, Tuğba Oral


Tsmoki-Minsk: Vabishchevich 13, Murauskaya 8, Rybalka, Theriot 7, Stsiapanava, Hasper 21, Chidom 14, Bartakova 8


1. Periyot: 18-24 (Minsk lehine)


Devre: 34-45 (Minsk lehine)


3. Periyot: 61-56 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

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