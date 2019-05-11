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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da erken transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final turunda Galatasaray’a yenilerek sezonu tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor’da, yeni sezon öncesi iç transferde hareketlilik yaşanıyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final turunda Galatasaray'a yenilerek sezonu tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, yeni sezon öncesi iç transferde hareketlilik yaşanıyor.


Yeni sezona erken ve iddialı giriş yapmak isteyen Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, Marica Gajic ve Gizem Başaran'la yeniden anlaşılırken, Merve Aydın ile ise yollar ayrıldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, takımın pivot oyuncularından Marica Gajic ve Gizem Başaran'la 1 yıllık anlaşma sağlandığı, oyun kurucu pozisyonunda yer alan Merve Aydın'ın ise Fransa Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Nantes Reze takımına transfer olduğunu söyledi.

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