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Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan taraftarlara videolu çağrı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 3.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 3. sırada bitirerek play-off'lara katılmayı hak kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, taraftarını tribüne davet etti.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 20 galibiyet 6 mağlubiyet alarak 46 puanla 3. sırada tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'la oynanacak ilk play-off maçı öncesi taraftarını tribüne davet etti. Kulübün resmi sayfalarından paylaşılan videoda, 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak mücadeleye Hataylı basketbolseverleri davet edildi.

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