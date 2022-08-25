Hatay Büyükşehir sıfır atık ve sürdürülebilir enerjide kararlı

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8 Haziran 2022 tarih ve 164 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinde görev yapan personel ve yöneticilerle bir araya geldi.

Ahmet Dolğun, toplantıda yaptığı konuşmada, Hatay Büyükşehir Belediyesinin yerelde iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de üzerine düşenleri yapmak için çalıştığını ifade ederek, “İklim değişikliği ve sıfır atık konuları, sürdürülebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması noktasında gündeme geldi. Ozon tabakasının daha az zarar görmesi için tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Biz bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı olarak çöplerde oluşan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürmek üzere bir tesis kurduk” ifadelerini kullandı.

Dolğun, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın muhatabı 175 ülkeden biri olduğunu belirterek, bu anlaşma doğrultusunda ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmek için önemli adımlar attıklarını ifade etti. Büyükşehirlerde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığının kurulmasının da bu adımların bir parçası olduğunu bildirdi.

Toplantıda ilçe belediyelerinin çevre sağlığı, iklim değişikliği ve sıfır atık ile ilgili birimlerinden gelen çalışanlarla uyumlu bir şekilde kentteki karbon ayak izinin nasıl azaltılabileceği ve iklim değişikliğine neden olabilecek etmenleri bertaraf etmek ya da en aza indirmek için neler yapılabileceği konuşuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde 30 büyükşehir belediyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı kadrosu ihdas edilmişti.