Hatay Büyükşehir'den bölge istihdamına katkı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (HATMEK) beşinci merkezi Samandağ'da açıldı.

Mağaracık Mahallesi'nde hizmet verecek olan tesisin açılışında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Samandağ halkına verdikleri sözleri yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta Samandağ'ın kendileri için çok önemli bir ilçe olduğunu dile getiren Savaş, "Samandağ bizim için çok önemli. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. İçme suyu sorununu yeni hatlarla birlikte çözdük. Sular gün aşırı akmaya başladı. Sadece 10 ayda işlerimizin yüzde 85-90'ını çözdük" dedi.

Açılışa katılan Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, tesisin istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Samandağ HATMEK protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle, iyi dileklerle açıldı.