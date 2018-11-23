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Hatay Cezaevi'nde yangın tatbikatı

Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nde yangın tatbikatı yapıldı.

Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nde yangın tatbikatı yapıldı.


Yangın tatbikatına Hatay Büyükükşehir Belediyesi iftaiyesi, AFAD, 112 Acil Servis, Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi Ekipleri ve görevli personeller katıldı. Herhangi bir ihbar sonrası ekiplerin olay yerine intikali, olaya müdahale süresi, çıkan yangına müdahale biçimi tespit edildi.


Meydana gelebilecek acil bir durumda ekiplerin olaya karşı koordinasyonu hakkında uygulamalı yangın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

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