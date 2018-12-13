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Hatay Çocuk Evleri'nden Hatayspor'a moral ziyareti

Hatay Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar Hatayspor Tesisleri’ne gelerek takıma moral ve destek ziyaretinde bulundu.

Hatay Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar Hatayspor Tesisleri'ne gelerek takıma moral ve destek ziyaretinde bulundu.


Hatay Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar, Hatayspor'un Giresunspor maçı hazırlıklarını izlemek üzere, Osman Çalgın Tesisleri'ne geldi. Hatayspor'a moral ve destek vermek amacı ile tesislere gelen çocuklar, Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a, karakalem çalışması ile yapılmış kendi portresini hediye etti.


Hatayspor'lu futbolcular ise moral ve destek ziyareti için tesislere gelen çocuklara Hatayspor atkısı hediye etti.

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