Hatay Deniz Otobüsü Kıbrıs'ta

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Madenli Limanından yola çıkan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği HADO projesinde ilk sefer gerçekleşti ve Sinan Paşa gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda marşlarla, türkülerle, alkışlarla Girne'ye vardı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HADO'nun Hatay ile Kıbrıs arasındaki iyi ilişkileri daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Türk bayrağını Akdeniz sularında HADO ile dalgalandıracak olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Savaş, “Atalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin emekleriyle barış sağlanan Kıbrıs'ta soydaşlarımızın yanına gitmek bizim için büyük onur. Bugüne kadar hep kalben birlikteydik ama bugünden sonra da hem kalben hem bedenen daha sık bir arada olacağız. Bayrağımızın Akdeniz'de gemimiz ile dalgalanacak olması da ayrıca guru verici. Bugün yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Savaş, gemide bulunan Kıbrıs gazileriyle bol bol sohbet etti, onların hatıralarını dinledi.

5 saat süren yolculuğun ardından Girne Limanı'na ulaşan HADO gemisini Kıbrıs'ta Girne Belediye Başkanı Nidai Gündoğdu ve Girneliler karşıladı.

Girne'de konser veren Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da katıldı.