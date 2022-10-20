Hatay Deniz Otobüsü, KKTC seferlerine ara verdi

İlk seferini 19 Mayıs'ta Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentine yapan Hatay Deniz Otobüsü (HADO), uluslararası kurallar, mevsim koşulları ve meteorolojik nedenlerden dolayı seferlerine ara verdi.

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, HADO'nun 2023 yılı Nisan ayında seferlerine yeniden başlayacağını bildirdi. Açık, “Başkanımız Lütfü Savaş'ın en önem verdiği projelerden biri olan HADO ile bugüne kadar yaklaşık 25 bin yolcu taşıdık. Meteorolojik nedenlerden dolayı projemizi durdurmak zorundayız. Seferlerimize 2023 yılının Nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar haftada iki kez Girne, bir kez de Gazimağusa olmak üzere 3 sefer düzenliyorduk. Bu sosyal projemizde, vatandaşlarımıza, hastalarımıza ve öğrencilerimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştık. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HADO Genel Müdürü Bülent Ok ise mayıs ayında başlayan seferlerin meteorolojik nedenlerden dolayı uluslararası kurallar çerçevesinde sonlandırıldığını bildirdi.