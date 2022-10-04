Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sönmez oldu

Dr. Yunus Doğramacı, bir yıllık görev süresinin dolması nedeniyle görevini Dr. Sıtkı Sönmez'e devretti.

Antakya Devlet Hastanesinin isim ve statü değişikliğiyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşmesinin ardından, Hatay MKÜ Başhekimi iken 1 yıl geçici süreyle görevlendirilen ve görev süresi dolan Prof. Dr. Yunus Doğramacı hastanedeki son görev günü dolayısıyla, hastane idaresi ve personelleri ile veda toplantısında buluştu.

Toplantı sonrasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Doğramacı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini Dr. Sıtkı Sönmez'e teslim ederek, yeni görevinde başarılar diledi.