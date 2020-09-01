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Hatay emniyetinden 'çocuklarımızı tehlikeden koruyalım' uyarısı

Hatay’da, emniyete bağlı çocuk şube ekipleri, pansiyon ve yolcu taşıma işletmelerine ’çocuklarımızı tehlikeden korumak’ konulu bilgilendirme ziyaretleri düzenledi.

Hatay'da, emniyete bağlı çocuk şube ekipleri, pansiyon ve yolcu taşıma işletmelerine 'çocuklarımızı tehlikeden korumak' konulu bilgilendirme ziyaretleri düzenledi.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü personeli, Antakya ilçesinde bulunan pansiyon işletmeleri ve yolcu taşıma firmalarıyla görüşme gerçekleştirdi. Çocukların tehlikelerden korunması yönünde elbirliği yapılması gerektiğini kaydeden emniyet personeli, işletme personellerine bilgilendirmelerde bulundu.

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