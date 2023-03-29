Hatay Erzin'e Fen Lisesi

Hatay'ın Erzin ilçesinde fen lisesi açılacağı bildirildi.

Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 17 sınıflı Çok Programlı Anadolu Lisesi yerine fen lisesi yapılması planlandı. Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak kapatılarak fen lisesine dönüştürüleceği kaydedildi.

AK Parti İlçe Başkanı Orhan Soylu Yılmaz, “Uzun zamandan beri Erzin'de fen lisesinin hayata geçirilmesi için uğraş vermekteydik. Hayalini kurduğumuz fen lisesi gerçekleşiyor. Erzin'imize fen lisesinin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Erzin'imize hayırlı olsun” dedi.