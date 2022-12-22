Hatay Gastronomi Evi ile Toros Üniversitesi arasında staj protokolü imzalandı

İmza töreninde konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Gastronomi Evimiz bir eğitim yuvası oldu. 4 yılda 88 stajyerimize eğitim desteği verdik. EXPO'daki gastronomi akademimizde 1 yıldır güzel bir çalışma yapıyoruz. Hem çalıştaylar yaptık hem de farklı ülkelerin yemeklerini insanlarla buluşturduk. Ve bu iş için hevesi olan insanlara eğitimler verdik. Hatay yemekleri yüzyıllardır bu şehirde yaşamış her renkten insanın bu şehre bıraktığı bir hediyedir. Bunların yaşaması yaşatılması ve geleceğe taşınması lazım. Bugün Toros Üniversitesi ile öğrencilerini burada misafir etme ve eğitim verme üzerine bir sözleşme yaptık” diye konuştu.

Toros Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özbek, ”Öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanması bizim için çok önemli. Son yıllarda gençlerimiz özellikle dünya mutfaklarına çok meraklı. Biz Toros Üniversitesi olarak ülkemiz mutfaklarının ön plana çıkmasını destekliyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanması açısından Hatay yemek kültürü ile önemli bir yer tutuyor” dedi.