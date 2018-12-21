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Hatay gece saatlerinde sise teslim oldu

Hatay’da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Hatay'da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler birçok noktada önlem alırken, Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.


Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan, sürücülere zor anlar yaşattı. Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesiyle polisler yolda önlem alırken sürücüler de dörtlülerini yakarak ilerledi.


Gece boyunca etkili olacak olan sisin sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

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