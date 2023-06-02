Hatay Hassa 'Millet Çay Bahçesi'ne kavuştu

Hatay'ın Hassa İlçesinde eski belediye binası yerine 'Millet Çay Bahçesi' yapılarak çevre düzenlemesi sonrası hizmete açıldı.

İlçeye bağlı Aktepe Mahallesinde eski belediye binasının yeri Hassa Belediyesi tarafından millet çay bahçesi olarak planlanıp yeniden yapıldı. Hem binası hem de çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından 'Millet Çay Bahçesi' hizmete açıldı.

Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Osman Acar, bacağındaki rahatsızlık nedeniyle raporlu olmasına rağmen Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, depremde vefat edenler için dua edildi. Daha sonra ikinci katı ailelerin kullanabileceği bahçenin açılışı kurdele kesimi ile yapıldı.

Millet Kıraathanesinin açılışını yaptıklarını aktaran Kaymakam Osman Acar," Belediye Başkanımız Mehmet Aktaş ve ekibi Aktepe'ye güzel bir eser kazandırdı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçeye çok güzel bir yer kazandırıldığını belirten Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ise emeği geçen ekip arkadaşlarına ve destek olanlara teşekkür etti.

Depremde yaşamını yitirenleri de unutmayan Karataş, Afetin ne zaman olacağını kimsenin bilemediğini ifade ederek, hayatlarını kaybeden hemşehrilerine rahmet diledi.