Hatay Havaalanı sivil araç trafiğine kapatıldı

Havaalanı giriş ve çıkışları sivil araç trafiğine kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlandı.

Hatay'da son bir haftada etkisini arttıran sağanak yağışlar Amik Ovasını esir aldı. Ova içerisinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, ova ile birlikte sular altında kalırken, Hatay Havaalanı yolu da artan su seviyesinden nasibini aldı. Su seviyesinin giderek artmasıyla havaalanı yolu trafiğe kapandı. Havaalanına sivil araç girişi kapatılırken, ulaşım otobüslerle sağlandı.

Sağanak yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle, Amik Ovası'nda 200 bin tarım arazisi sular altında kalırken, havaalanı yoluna kadar ulaşan su seviyesine karşı ekipler setle tedbir almaya çalıştı. Devlet Su İşlerine bağlı kepçeler yol kenarlarına set kurarken, belediye ekipleri de alanda çalışma yaptı. Havaalanı yolunda güvenlik sağlanana kadar, ulaşımların otobüslerle sağlanacağı öğrenildi.

Hatay Havaalanına inen uçaklardan gelen yolcularını bekleyen vatandaşlar, havaalanı yolunda durumun karışık olduğunu söylediler. Havaalanına giremediklerini söyleyen vatandaşlardan biri, “Bir tane misafirimiz gelecek İstanbul'dan uçaktan. Bekliyoruz, nasıl gelecek bilmiyoruz. Otobüsle getireceklermiş bu tarafa da çok karmaşık bir durum” dedi.

Çocukları ve torunlarının uçaktan indiğini ve nasıl geleceklerini bilmediğini söyleyen bir vatandaş ise, “Çocuklarım var, torunlarım var onları bekliyorum. Neyle geleceklerini de bilmiyoruz. Geçişimize izin vermiyorlar, yol kapalı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık çözülür inşallah” diye konuştu.

Hatay'a 50 yıl sonra ilk defa böyle yağmurun yağdığını söyleyen bir vatandaş da yetkililerin görevlerinin başında olduğunu söyleyerek ekiplere teşekkür etti. Tarım arazileri sular altında kalan çiftçilere de destek verilmesi gerektiğini ifade eden vatandaş, “Eskiden yani 40-50 yıl önce böyle olmuş ve 40-50 yıldan bu yana böyle bir su gelmemiş ilk defa bu sene geldi. Buradaki köylere Allah yardım etsin diyoruz, çok zor durumdalar, havaalanı yolu da kalmadı şu an. Tüm devlet memurları, işçileri hepsi burada, basın da burada. Hepsine teşekkür ediyoruz yardımları için. Allah razı olsun. Tarım arazilerinin de bütün hepsi sular altında. Bütün çiftçilerimiz şu an zor durumda. Onlar için de devlet büyüklerimizden iyi haber bekliyoruz, yardımlarını bekliyoruz. İnşallah ellerini atacaklar buraya. Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ederiz hepsinden” şeklinde konuştu.