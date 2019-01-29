İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay Havaalanı tek yönlü trafiğe açıldı

Son haftalarda Hatay genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından sular altında kalan Hatay Havaalanı yolu, yapılan çalışmanın ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.


Sağanak yağışlar nedeniyle Amik Ovası'nda biriken suyun, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselmesinin ardından sular altında kalan Hatay Havaalanı yolunda yapılan yükseltme çalışmaları tamamlanıyor. Havaalanı gidiş yönünde biten yükseltme çalışmalarının ardından havaalanı araç trafiği tek yönlü olarak sağlanırken diğer yöndeki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağı öğrenildi.


Amik Ovası'ndaki suyun seviyesinde azalma meydana geldiği gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.