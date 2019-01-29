Hatay Havaalanı tek yönlü trafiğe açıldı

Sağanak yağışlar nedeniyle Amik Ovası'nda biriken suyun, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselmesinin ardından sular altında kalan Hatay Havaalanı yolunda yapılan yükseltme çalışmaları tamamlanıyor. Havaalanı gidiş yönünde biten yükseltme çalışmalarının ardından havaalanı araç trafiği tek yönlü olarak sağlanırken diğer yöndeki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağı öğrenildi.

Amik Ovası'ndaki suyun seviyesinde azalma meydana geldiği gözlemlendi.