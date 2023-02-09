Hatay Havalimanı'nda hummalı inşaat çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası hasar gören Hatay Havalimanındaki inşaat çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA tarafından yürütülen onarım çalışmalarında sona gelindi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrası 10 il etkilenmişti. Depremde etkilenen iller arasında bulunan Hatay'ın Havalimanı ise kullanılamaz hale gelmişti. Deprem sonrası Hatay Havalimanında tamirat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İstanbul HAvalimanı işletmecisi olan İGA tarafından yürütülen çalışmalarda sona glindiği gözleniyor.