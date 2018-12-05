Hatay KADEM ortaokul öğrencileri için kütüphane oluşturdu

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM Hatay Şubesi Arsuz'un Avcılarsuyu Ortaokulu'nda kütüphane oluşturdu.

Arsuz Avcılarsuyu Ortaokulu'nda milli eğitim camiası ve okulun koordinesinde KADEM'in katkılarıyla bir sınıf kütüphaneye dönüştürüldü. KADEM tarafından oluşturulan kütüphanede yaklaşık bin adet çeşitli alanlarda kitaplar öğrencilerle buluştu.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, KADEM Hatay İl Başkanı Selma Tunç ve milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ile birlikte açılışı gerçekleştirilen kütüphanede öğrencilerin kitaplara olan ilgisi takip altına alınacak.

Açılışta konuşan Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, yaklaşık 15 günlük süreçte 5 okulda kütüphane açılışı yaptıklarını, bunun da milli eğitim ve okul idarecilerinin koordinesinde çoğunlukla STK'lar ve hayırseverlerin katkısıyla olduğunu söyledi.

KADEM Başkanı Selma Tunç ise yaptığı konuşmada, "Bir okul bir kütüphane açan bin hapishaneyi kapatır. Bu kütüphanenin açılışına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kütüphane açmak yeterli değil bol bol kitap okuyacağız çocuklarımıza okutacağız. Memleketimize daha çok nasıl katkı sağlarız bunların çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.