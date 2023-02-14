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Hatay Kırıkhan'da deprem sonrası dezenfekte çalışması

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Muhtemel bir virüs salgınının önlenmesi amacıyla şehrin her yeri araçlarla dezenfekte ediliyor.


Asrın doğal felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremin ardından dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Belediye ekiplerince Kırıkhan'da tüm cadde ve sokaklarda dolaşan araçlar şehri dezenfekte etti.

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