Hatay Kırıkhan'da hastane tahliye edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devlet hastanesi tedbir maksatlı boşaltıldı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından kolonları yorgun ve hasarlı olan yerlerin boşaltılması sürüyor. Bu çerçevede Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde inceleme yapan ekipler, yorgun kolonlar nedeniyle tahliye edilmesi kararını verdi. Kararın ardından hastalar tahliye edilerek bahçede kurulan geçici sahra hastanesine sevk edildi.

Ağır hastaların ise il dışında gönderildiği bildirildi.