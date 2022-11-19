Hatay Kitap Günleri başladı

Türkiye'deki büyük yayınevleri ve yazarların sanatseverlerle buluşacağı Hatay Kitap Günleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya alanındaki kültür ve sanat sokağında başladı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, “Okuma ailede başlıyor, okullarda devam ediyor. Yayınevleri ve yazarların okurlarla buluştuğu bu günlerde ise pekişiyor” ifadelerini kullanarak fuar için Hatay'a gelen yazarlara, yayınevi yöneticilerine ve kitapseverlere hoş geldiniz" dedi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan konuşmasında, “Bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Tarih, kültür ve medeniyet şehri Hatay'da ancak böyle güzel bir organizasyon yapılabilirdi. Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kitabın dijital dünyaya yenilmeden direnişini saygıyla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ”Bir medeniyetin en büyük düşmanı cehalettir. Cehaletin en büyük düşmanı ise okumaktır” dedi. Fuarın halkla buluşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Güzelmansur, EXPO 2021 Hatay'ın 6 aylık bir organizasyon olduğunu iddia edenlere bu fuarın ve bu tür etkinliklerin bir cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek yayınevi stantları gezildi.

EXPO 2021 Hatay'ın sanat buluşmalarına vesile olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren okurlar, kitap fuarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fuara gelen her yaştan kitapsever, büyük bir beğeniyle okudukları yazarlarla tanışma fırsatı buldu. İmza için bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuarın açılış gününde okurlarıyla buluşan yazar Ahmet Ümit ve şair Haydar Ergülen söyleşilerinin ardından kitaplarını imzaladı.