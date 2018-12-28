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Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Hatay merkezli 11 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere içlerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Hatay merkezli 11 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere içlerinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hatay merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Balıkesir, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Hakkari ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı.


Sorgulamaları tamamlanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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