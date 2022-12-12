Hatay MKÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Eren görevi devraldı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof.
Dr. Veysel Eren düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Hasan Kaya'dan devraldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Veysel Eren, Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen törenle görev süresi dolması nedeniyle emekliye ayrılan Prof. Dr. Hasan Kaya'dan devraldı.
Törende yönetim vizyonunun ana hatlarını paylaşan Rektör Eren, Türkiye Yüzyılını temele alan sürdürülebilir kalkınma odaklı stratejik eylem planını, şehir markasında ‘Hatay Yüzyılı' vurgusuyla duyurdu.