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Hatay protokolü bayramlaştı

Hatay’da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hatay'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.


Antakya Atatürk Parkı'nda gerçekleşen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, Hatay milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum temsilcileri katıldı.


Bayramlaşma töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminin ardından Vali Rahmi Doğan, katılım gösterenlerin bayramlarını kutlayarak alandan ayrıldı.

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