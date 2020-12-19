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Hatay Sağlık İl Müdürü ve Devlet Bölge Hastanesi Başhekimi korona virüse yakalandı

Son günlerde korona virüsün artış gösterdiği Hatay’da, İl Sağlık Müdürü Dr.

Son günlerde korona virüsün artış gösterdiği Hatay'da, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu da korona virüse yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Hambolat ve Bayrakçıoğlu, bazı semptomlardan şüphelenmeleri üzerine Hatay Devlet Hastanesinde korona virüs testleri yaptırdı ve her ikisinin testi de pozitif çıktı.


Hambolat ve Bayrakçıoğlu'nun hastalıklarının hafif seyretmesi üzerine hastanede yapılan ilk tedavilerinin ardından evlerinde izole oldukları öğrenildi.

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