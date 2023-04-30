Hatay Samandağ'a eğitim köyü

Hatay'ın Samandağı ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle eğitim köyü kuruldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'daki depremzede vatandaşların sorunlarını geride bırakmaları için yoğun şekilde çalışırken, bir yandan da depremin ağır tahribat oluşturduğu şehirlerde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremin en fazla zarar verdiği şehirler arasında yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, gönüllü kurumlar ve hayırseverlerin desteğiyle eğitim köyü kuruldu. Eğitim köyünün açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Hatay Samandağ'da 100. Yıl Atatürk Eğitim Köyü'nün açılışını Samandağ Belediye Başkanımız Refik Eryılmaz ve gönüllü kurumların temsilcileriyle gerçekleştirdik. Adana Büyükşehir Belediyesi, gönüllü kurumlar ve hayırseverlerin katkılarıyla kurulan eğitim köyünde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Depremin yaralarını hep birlikte saracak, bugünleri hep birlikte aşacağız” dedi.