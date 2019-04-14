İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hatay semalarını toz bulutları kapladı

Hatay’da oluşan toz bulutları rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Hatay'da oluşan toz bulutları rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.


Öğle saatlerinde Hatay'da toz bulutları etkili oldu. Saatler ilerledikçe artan toz bulutları, hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre toz bulutlarının gece saat 00.00'den itibaren Hatay semalarını terk edeceği tahmin ediliyor. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutları yollarda görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu. Çevre yollarında bazı sürücülerin araçlarının farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledikleri görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.