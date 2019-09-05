İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay sınır birliklerine tank sevkıyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Hatay’ın Suriye sınırındaki noktalarında görevli birliklere tank ve askeri araç sevkıyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay'ın Suriye sınırındaki noktalarında görevli birliklere tank ve askeri araç sevkıyatı sürüyor.


Sınıra yakın bölgelerine takviye amaçlı çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel, zırhlı araç ve tırlara yüklenen tanklar, konvoy halinde Hatay'a geldi. Kentte alınan güvenlik önlemleriyle geçiş yapan askeri konvoyun, Suriye sınırındaki çeşitli birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.