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Hatay sınırında 8 insan kaçakçısı adliyede

Hatay’da insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 8 şahıs, suçüstü yakalandı.

Hatay'da insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 8 şahıs, suçüstü yakalandı. Aralarında askerlerin de bulunduğu zanlılar, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Altınözü ilçesi Hacıpaşa-Suriye sınırında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucunda Hacıpaşa köyünde ikamet eden H.B., M.A. ile M.A., Kansu köyünde ikamet eden M.G ile M.K. (Suriye Uyruklu) ve sınırda görev alan 3 piyade asker suçüstü yakalandı.


Para karşılığında göçmen kaçakçılığı yapan 8 şüpheli, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda ifadeleri alınan zanlılar, Altınözü adliyesine sevk edildi.

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