Hatay sınırında HTŞ üyesi 4 kişi yakalandı

Hatay'da terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi 4 kişi kaçak yollarla Suriye'ye geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde askeri yasak bölgesinden Suriye'ye kaçak yollarla giriş yapmaya çalışan 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Yahısların yapılan ilk sorgularında 3 Türk vatandaşının HTŞ terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu tespit edilirken, Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının kaydına rastlanmadı. Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şahıslar silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına aldı.

4 kişinin sorgusu Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülecek.