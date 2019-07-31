Hatay sınırında orman yangını

Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında, Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında, Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi karşısında Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Sınıra yaklaşık 5 kilometre kadar mesafede iki ayrı noktada çıkan orman yangını Türkiye'den de gözlemleniyor. Esad'ın saldırıları sonrası çıktığı düşünülen yangının şuan için Türkiye'yi tehdit etmediği belirtildi.