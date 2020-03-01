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Hatay sınırındaki hava savunma üssünden füzeler fırlatıldı

Esed rejiminin 27 Şubat’taki alçak saldırısının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınırda bulunan hava savunma üssünden füzeler peş peşe ateşlendi.

Esed rejiminin 27 Şubat'taki alçak saldırısının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sınırda bulunan hava savunma üssünden füzeler peş peşe ateşlendi.


Suriye'de rejime ait iki uçak ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlarda Hatay sınırında bulunan hava savunma üslerinden füzeler peş peşe ateşlendi.


Füzelerin ateşlenmesi çevrede heyecana yol açtı.

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