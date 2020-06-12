Hatay Valisi Doğan: "Afrin ve İdlib'de görev yapan 140 asker ve poliste korona virüs çıktı"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Afrin ve İdlib kentinde görev yapan toplam 140 asker ve poliste korona virüs çıktığını açıkladı.

Vali Doğan, Arsuz Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Hatay'daki korona virüs rakamlarını açıkladı. Vali Doğan, Türkiye'nin pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Komşu ülkelere baktığımızda Türkiye'nin burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarının, ortaya koyduğu başarının hakkını teslim etmemiz lazım. Biz, Hatay olarak da ciddi bir süreç geçirdik. Bu süreci başarılı bir şekilde yürüttük. Hatay olarak Suriye'nin Afrin ve İdlib bölgeleri dahil olmak üzere sayımız 320'dir" dedi.

Hatay'ın nüfusuna bakıldığında tahmini olarak en başarılı illerin başında geldiklerini belirten Vali Doğan, "Ayrıca, Afrin ve İdlib'de sivil vatandaşların hiçbirisinde pozitif vakaya rastlamadık. Ancak Türkiye'den oraya görev yapmaya giden polislerimiz, askerlerimizin vasıtasıyla ki bunlar da korunaklı alanlarda, mekanlarda kalıyorlar. Bunlarda çıkan pozitif vakalar var. Afrin'de 120 polisimizde, İdlib Hava Taburumuzda ise 20 askerimizde pozitif vaka çıktı" şeklinde konuştu.