Hatay Valisi Doğan: "Uyuşturucuyla topyekun mücadele yapmalıyız"

Vali Doğan, Uyuşturucuyla Mücadele İl Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin ciddi bir süreçten geçtiğini belirterek,

"Yapmış olduğumuz mücadelelerden bir tanesi de uyuşturucu ile mücadeledir. Ülkemiz genç ve dinamik nüfusu dolayısıyla ticareti yapılan uyuşturucunun hem hedef hem de transit ülke konumundadır. Devletimizin kararlı mücadelesi, güvenlik birimlerimizin üstün gayretleri ile yoğun ve güçlü bir mücadele sürdürülmektedir” dedi.

Hatay'da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturan “Fidanlar Solmasın”, “Denizyıldızı”, “Tut Elimden Bırakma Beni”, “Mağdur Destek Projesi”, “Karanlıktaki Işıklar”, “Biz Bir Aileyiz”, “Maddeye Değil Sevgiye Bağlı Bir Gelecek” projelerinin hayata geçirildiğini vurgulayan Vali Doğan, "Bu geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çok ciddi bir sorundur ve bu sorunu çözmek için Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir gayret içerisindeyiz. Ülkemizde uyuşturucu ile tanışma yaşı ürkütücü boyutlarda. Dolayısıyla bu yapılacak mücadele sadece devlet eliyle değil, okullarda öğretmenlerimiz ve evlerde ailelerimizle birlikte yapmamız gereken ciddi bir mücadele olarak görüyoruz. Dolayısıyla toplumun tüm kesimleri ile birlikte, STK'larla birlikte bu mücadeleyi yürütmemiz lazım” dedi.

Vali Doğan'ın konuşmasının ardından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay İl Temsilci Hidayet Şişkin ve Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Ümit Mutlu Tiryaki sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Temsilcisi Hidayet Şişkin'in yanı sıra Hatay MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın da katıld.