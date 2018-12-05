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Hatay Valisi Doğan: "Yangında ihmal varsa gerekli işlemler yapılacak"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 25 kişinin dumandan etkilendiği termal oteldeki yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini belirterek, "Yangında ihmal varsa değerlendirilip, gerekli işlemler yapılacak" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 25 kişinin dumandan etkilendiği termal oteldeki yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini belirterek, "Yangında ihmal varsa değerlendirilip, gerekli işlemler yapılacak" dedi.


Hatay Valisi Rahmi Doğan, Erzin ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki İsos Termal Otel'de çıkan yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, teknik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Yangından sonra oluşan dumandan etkilenen 25 vatandaşımıza ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi, durumları iyi. Yangında ihmal varsa değerlendirilip, gerekli işlemler yapılacak” diye konuştu.


Oteldeki yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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