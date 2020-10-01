Hatay Valisi Doğan'dan Samandağ'da korona denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda tüm ülkede olduğu gibi il genelinde de koronavirüs denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Vali Doğan, Samandağ'da bulunan Abdullah Cömert, Cumhuriyet ve Nazım Hikmet Ran Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek salgına karşı uyardı.

Denetimlerde market, berber gibi insanların toplu olarak bulunduğu tüm yaşam alanlarında maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına istisnasız uyulmasının gerekliği ve bu süreçte taziye, gibi toplumsal vazifelerin yerine getirilmesinde tedbirlere dikkat edilmesinin önemini belirten Vali Doğan, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.