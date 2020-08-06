Hatay Valisi Rahmi Doğan: “Virüsle bilinen tek mücadele maske ve mesafe”

Vali Doğan, maske takılmadığı ve sosyal mesafe korunmadığı sürece sıkıntı yaşanacağını söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan beraberindeki heyet ile birlikte Antakya ilçesi Hürriyet Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca maske dağıtımı da gerçekleştirilirken, Hatay Valisi Rahmi Doğan maske ve sosyal mesafe vurgusu yaptı.

Ulu Cami önünde basın açıklaması yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan farkındalık oluşturma konusunda bir girişimde bulunduklarını belirterek, “Hem ülkemiz, hem ilimiz hem de tüm dünyada korona virüs ile bir mücadele var. Bu kapsamda bakanlıklarımızın belirlemiş olduğu çerçevede ilimizde de tüm tedbirler uygulanmakta. Ancak zaman zaman bir takım sorunlarda yaşamıyor değiliz. Bugün Türkiye genelinde bakanlığımız tarafından yapılan bir uygulama var. Özellikle maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızı tekrar uyarmak, hatırlatmak, farkındalık oluşturmak anlamında tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, esnaf odalarımız, ticaret oda başkanlarımız ve tüm kamu kurum kuruşların müdürleri ile birlikte etrafımızdaki insanlara maske ve mesafe konusunda tekrar bir hatırlatma yapma tekrar farkındalık oluşturma konusunda bir girişimde bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza çağrımız şu maske ve mesafe, gerçekten çok önemli. Bu virüsle mücadelenin tek bilinen yöntemi bu. Aşı bulunmadığı sürece maske ve mesafeyi korumadığımız zaman sıkıntı yaşayacağımız aşikar. Bu konuda herkes kendi tedbirini ve etrafındakilere de bu konuda hatırlatma yapması vazife olarak addettik. Umarım en kısa sürede tüm dünya bu virüs illetinden kurtulmuş olur, normal hayatımıza döneriz. Ancak yeni normal dediğimiz bu hayatı da belirlenen kurallar çerçevesinde yürütmemiz lazım. Aksi takdirde ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bir takım sıkıntılarla karşılaşmak durumunda oluyoruz. Bunu aşabilme anlamında da belirlenen tedbirlere riayet edelim. Her şeyden önce maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Bütün vatandaşlarımızın alınan bu tedbirlere uymasını istiyoruz” dedi.

Vali Doğan, ayrıca bakanlıkların dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.