İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay yangınından yürek yakan görüntüler

Hatay’daki orman yangını sonrası yanan alanlardaki alevlerden kaçamayan hayvanlar telef oldu.

Hatay'daki orman yangını sonrası yanan alanlardaki alevlerden kaçamayan hayvanlar telef oldu. Yürek burkan görüntülerin oluştuğu yangında çok sayıda kaplumbağa, kertenkele, arı ve karınca telef oldu.


Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki mevkinde çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangının başladığı Sarıseki mevkisinde yapılan incelemelerde ise yangının büyüklüğü ortaya çıktı. Hektarlarca alanın yandığı, evlere kadar ulaşan yangında çok sayıda hayvanda telef oldu. Yürek burkan görüntülerde alevlerden kaçamayan çok sayıda kaplumbağa ile birlikte kertenkele, arı ve karıncalar da telef oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.