Hatay'a "mabet ormanı" kuruluyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlara 163 mabet ağacı dikildi.

9 Ekim'de Belen'de başlayıp İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangınlarda zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Antakyalı bir iş kadının girişimleri sonucu Tekirdağ'dan getirtilen 163 adet Gingko biloba (mabet ağacı) İskenderun'da toprakla buluşturuldu. İskenderun Belen Arsuz otoyol bağlantı yolunda bulunan bölgede gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına da ağaç dikildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kaymakamlar ve belediye başkanlarının katıldığı törenle toprakla buluşturulan ağaçların en büyük özelliği ise kirli hava şartlarına dayanıklı olması ve sarı renkteki yaprakları ile muhteşem bir manzara oluşturması.

Tanesi 600 TL civarında olan ağaçların Hatay'a kazandırılması noktasında girişimde bulunan Jale Balcı bu ağaçların Japonya'da Hiroşima'ya atılan atom bombasında en az zararı gören ağaçlar olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de ilk defa mabet ormanı için ağacının toprakla buluşturulduğunu belirtti. Törende Jale Balcı tarafından Hatay Valisi Rahmi Doğan'a mabet ağacı ormanı katılım sertifikası taktim edildi