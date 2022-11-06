Hatay'a şehit ateşi düştü

Irak’ta üs bölgesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in şehadet haberi Hatay’daki ailesine verildi.
Irak'ta üs bölgesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in şehadet haberi Hatay'daki ailesine verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in (23) Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Şehit Esmer'in cenazesinin yarın Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi. Şehit Esmer'in bekar olduğu öğrenildi.