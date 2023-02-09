İhlas Haber Ajansı

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Hatay'a yardıma giden araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Türkiye’nin dört bir yanından Hatay’a yardıma gelen araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a yardıma gelen araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Belen ilçesinden Hatay'ın merkezi Antakya'ya giden yardım araçlarının oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremin ardından herkes seferber oldu. Depremin 4'üncü gününde Türkiye'nin her noktasından erzak, kıyafet gibi temel ihtiyaçlar hem küçük hem de ağır vasıtalarla götürülüyor. Yardıma giden araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturuyor. Belen ilçesinin, Belen otoban çıkışında Hatay'ın merkezi Antakya ilçesine giden yolda araçlar neredeyse durma noktasına geldi. Kilometrelerce kuyruk dron ile havadan da görüntülendi.

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