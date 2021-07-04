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Hatay'da 1 günde 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Çevlik, Deniz, Meydan sahillerinde gün boyu denize serinlemek için giren 9 ayrı kişi, rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar bazı boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkarırken, cankurtaran olmayan yerde ise boğulma tehlikesi geçirenleri sahilde bulunan vatandaşlar kurtardı. Bazı vatandaşların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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