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Hatay'da 1 kilo 137 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 137 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 137 gram esrar ele geçirildi.


Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, Antakya'nın Madenboyu Mahallesi'nde şüpheli evlere operasyon düzenledi. Operasyonda 649,30 gram takoz esrar, 488 gramı kubar esrar olmak üzere toplamda 1 kilo 137 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Şüpheli M.Y. ve S.Y. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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