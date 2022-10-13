Hatay'da 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele istihbari çalışmasında A.T. isimli şahsın kamyonet ile tütün kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen adli arama kararına istinaden durdurulan kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 1 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.