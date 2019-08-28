İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da 10 araçlı zincirleme kaza: 6 kişi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Antakya'dan İskenderun istikametine giden 38 AP 442 kamyonet, freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 aracı biçti. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.