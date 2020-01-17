Hatay'da 10 bin çınar ağacı toprakla buluşacak

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdürü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer ile birlikte Kırıkhan'da mahalle ve köy muhtarları ile kahvaltıda buluştu.

Milletvekili Hüseyin Yayman toplantı da yapmış olduğu açıklamada, Antakya, Yayladağı, İskenderun, Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Hassa ilçelerinde yol ağaçlandırması kapsamında 10 bin çınar ağacını toprakla buluşturacaklarını söyleyerek, “Hatay'da duble yol çalışması bitmiş alanlarda ağaçlandırma çalışmasını yapıyoruz. Hatay'ımıza hayırlı olsun şubat ayında inşallah bitmiş olan 3 barajımızı incelemek üzere Tarım ve Orman Bakanımızı da Hatay'a getiriyoruz Tahta Köprü Barajı su tutmaya başladı. Bu barajımız ovayı su taşkınından koruyacak yazında su sorunu çözülecek. Reyhanlı Barajımızda üzerinde ırmak olmamasına rağmen Afrin'in çayını ve Karasu çayını çevirerek orası da su tutmaya başladı ve Büyük Karaçay Barajımızda uzun oda su tutmuyordu. Hatay AK Parti milletvekilleri olarak hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Orman Genel Müdürü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer de ağaçlandırma faaliyetlere son zamanlarda büyük yatırım yaptıklarını belirterek, “En son olarak da 11 milyon ağaç kampanyasında hep birlikte fidan diktik Hatay'da yol ağaçlandırma çalışmalarında Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ın girişimleri ile geçen yıl 5 bin fidan diktik bu yılda inşallah 10 bin fidan dikeceğiz. Bugün buradan başlayacağız çınar önemli bir ağaç asırlardır yaşadığımız topraklarda asırlardır yaşayacak geçmişin geleceğe şahitlik edecek fidanlar dikiyoruz. Osmanlı zamanında çınar ağacına çok önem verilmişti biliyoruz. Yol ağaçlarımızı hep beraber dikeceğiz ama bunların bakımı çok önemli bunlara sizler sahip çıkacaksınız geçmişte biz burada çok fidan diktik biraz da vatandaşımızın sahiplenmesini istiyoruz. Burada bir müjdeyi vermek istiyorum bizler orman köylerinin yerinde kalkındırılması orada geçinen insanların ormana sahip çıkması ve gelir seviyelerini arttırılmasında önemli projelerimiz var. Bunlardan bozuk olan orman alanlardaki zeytin ağaçlarının yeniden ağaçlandırılması en son olarak da 2 ay içerisinde müracaatları alacağız. Orman köyünde yaşayıp da orada ikamet eden oranın nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlarımızın bozuk olan orman alanlarında müracaatları dahilin de kendilerine doğrudan 49 yıllığına bu sahaların tahsisini yapacağız” diye konuştu.

Kahvaltı sonrası Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdürü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer ve beraberindekiler çınar fidanlarını toprakla buluşturdu.