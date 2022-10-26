Hatay'da 100 öğrenciye deniz kirliliği anlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile birlikte Samandağ sahilinde düzenlenen "Yaşamın Kalbi Denizde Atıyor" çalışmada öğrencilere, çevrenin korunması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem sürdürülebilirliği, turizmin iyileştirilmesi ve kirlilikle mücadelenin önemi anlatıldı.

Denizlerdeki atıklara dikkat çekmek amacıyla ise İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sualtı Teknolojisi Bölümü eğitmen ve öğrencileri, İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ile doğal yaşamın korunmasını destekleyen dalış merkezi ekipleri ile birlikte Çevlik Balıkçı Barınağında dalış gerçekleştirildi. Denizden çıkartılan atıklar hakkında çocuklara bilgi verildi.