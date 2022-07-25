Hatay'da 11. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası tamamlandı

Hatay'ın anavatana katılışının 83. yıl dönümü etkinlikleri, 11. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası ile sona erdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şampiyonada Kocaeli, Konya, Bursa, Hakkari ve Artvin gibi Türkiye'nin 33 şehrinden gelen 1000'e yakın güreşçi er meydanına çıktı. 60'a yakın hakem ve gözlemcinin görev yaptığı şampiyonada güreşçiler 10 farklı sıklette gece geç saatlere kadar mücadele etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ndeki mersahta yapılan müsabakalarda güreşçiler, büyük mücadele ortaya koydu.

Ata sporu olan aba güreşinin başta Rusya ve Romanya'da yapıldığını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Aba güreşimiz birçok ülkede artık yapılabilir hale geldi. Bu da ata sporumuz adına gerçekten de övünç kaynağı olacak bir durum” dedi.

Başkan Savaş, konuşmasının devamında, “4 gündür Hatay'ın anavatana katılışını ve kurtuluşunu kutluyoruz. Çok güzel bir festival yaptık. Bugün son gün de de 60'a yakın takımın katıldığı ve 50'ye yakın şehirden gelen güreşçilerle yaklaşık 900 güreşçi mersahta ter döküyor. Burada seçilecek çocuklar Türkiye'nin Dünya kupasında yarışacağı ve temsil edeceği güreşçiler seçilecek. İnşallah Eylül Ayı'nın başında da Dünya Kupası müsabakaları yapacağız. Yaklaşık en az 45 ülkeden sporcuların katılmasını bekliyoruz. Amacımız ata sporumuz 5000 yıllık bir aba güreşinin dünyaca tanınması. Dünyada ve birçok ülkede yapılıyor hale gelmesi. Sonuç itibariyle hem dünya kupasında hem de Avrupa kupasında yer alması. Birçok ülkede artık yapılmaya başlandı. Önümüzdeki Kasım Ayı'nda inşallah Almanya'da Avrupa Kupası yapılacak. Biz ata sporumuzu geliştirmeye ve her platformda tanıtmaya, kabul ettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Müsabakaları Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanı sıra Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Eş Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek de izledi.

Müsabakalar sonunda 45 kiloda Konya'dan Mücahit Alıcı, 50 kiloda Kahramanmaraş'tan Ozan Datlı, 55 kiloda Hatay'dan Hamut Hanelçi, 60 kiloda Hatay'dan Ferhat Kılıç, 65 kiloda Ankara'dan Yusuf Uraz, 70 kiloda Ankara'dan Fatih Önalan, 75 kiloda Ankara'dan Hüseyin Bakır, 80 kiloda Ankara'dan Hasan Kaya, 90 kiloda Kocaeli'nden Şahin Turşak ve 100 kiloda Gaziantep'ten Barış Güngör şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş verdi.